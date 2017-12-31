Сегодня: Воскресенье, 31 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Распродажа в STRAZA «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Надежность, подтвержденная национальным регулятором Итоги первого года в ГД 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора В рубль не верят
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...85



Отдел Росгвардии по Псковской области информирует

31.12.2017 11:36 ПЛН, Псков

В связи со сменой места дислокации Центра лицензионно-разрешительной работы, с 9 января 2017 года прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц, по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Предварительная запись по оказанию государственных услуг:
по обороту оружия – тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности – тел. (8112) 73-41-16.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь