Отдел Росгвардии по Псковской области информирует

В связи со сменой места дислокации Центра лицензионно-разрешительной работы, с 9 января 2017 года прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц, по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:



По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.



По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;



По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;



Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;



Предварительная запись по оказанию государственных услуг:

по обороту оружия – тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности – тел. (8112) 73-41-16.

Источник: Псковская Лента Новостей