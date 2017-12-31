В Пскове росгвардейцы поздравили ветерана войск правопорядка с наступающими праздниками

Псковские росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом капитана в отставке Петра Заруцкого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, Петр Яковлевич был мобилизован в 1942 году, служил в Сибири и Казахстане. Был награжден Орденом Красной Звезды и многими медалями.

На вопрос, чем он занимается в свободное время, 93-летний ветеран ответил, что на пенсии ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на воздухе.

В завершение разговора офицеры поздравили Петра Яковлевича с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, всего наилучшего в Новом году и вручили памятный подарок.

Источник: Псковская Лента Новостей