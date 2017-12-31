С сайта Минфина исчезли данные о зарплатах министров

Данные о зарплате российских министров в 2016 году убрали с сайта министерства финансов РФ, сообщает «Росбалт».

Среднемесячный заработок служащих государственных органов, количество служебных автомобилей и другая информация была обнародована 11 декабря. Ранее зарплата каждого из глав федеральных ведомств (кроме Минобороны и МВД) не разглашалась. Однако 28 декабря эти данные с сайта Минфина исчезли.

Самым высокооплачиваемым министром в 2016 году оказался министр финансов (1,729 млн рублей в месяц). Второе место разделили министр экономического развития (1,266 млн рублей) и министр энергетики (1,155 млн рублей). При этом их зарплата была в 11 - 13 раз больше, чем у рядовых сотрудников этих ведомств.

Источник: Псковская Лента Новостей