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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...85



Новогодний молебен пройдет сегодня ночью в Никольском храме деревни Встеселово Куньинского района

31.12.2017 16:38 ПЛН, Псков

31 декабря в 23.30 в храме святителя Николая Чудотворца в деревне Встеселово Куньинского района будет служиться новогодний молебен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в храме, после молебна всех гостей ждет чаепитие и духовная беседа. Приглашаются все желающие.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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