Новогодний молебен пройдет сегодня ночью в Никольском храме деревни Встеселово Куньинского района

Как вы оцениваете 2017 год?

Это был отличный год - и в личном плане, и в общественной жизни

Год как год: ничего особенного и выдающегося

Ужасный год. Жить становится все тяжелее — и никаких надежд на улучшения

Затрудняюсь ответить







