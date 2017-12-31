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Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в первый день 2018 года

31.12.2017 18:00 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: ночью -2…+3, днем 0…+5 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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