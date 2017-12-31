Задержанному за взрыв в Петербурге предъявлено обвинение в теракте

Главное следственное управление СКР по Петербургу предъявило задержанному ранее мужчине обвинение в совершении теракта в местном супермаркете по статье 205 УК РФ и направило в суд ходатайство о его аресте, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах этого поступка и фотографии взрывного устройства.

Следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и записи информации на флешки. В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления.

С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Учитывая тяжесть преступления, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Накануне ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. В свою очередь источник заявил «Интерфаксу», что задержанным является 35-летний местный житель Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж», а также употребляет наркотики.

Вечером в среду в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако уже на следующий день президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.

Источник: Псковская Лента Новостей