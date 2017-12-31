Иван Цецерский: Собака охотно дарит доброе отношение добрым людям. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится глава города Пскова Иван Цецерский.

- Иван Николаевич, чем вам запомнился уходящий год, что было важного лично для вас, региона и мира?

- Конечно, 2017 год ознаменовался для меня участием в муниципальных выборах. Я вышел во главе списка партии «Единая Россия», по одномандатному округу, и мы провели очень сложные выборы, но, в конце концов, не проиграли. Второе, что для меня важно: депутаты доверили мне право снова быть главой Пскова. Это знаковая политическая веха. Что касается жизни города, я бы отметил открытие новой школы в Борисовичах. Это была огромная стройка, с серьезными ресурсами. В кратчайшие сроки здание было возведено и открыло свои двери 1 сентября. Важно и то, что Псков в этом году активно финансировал работы по формированию комфортной городской среды, в том числе проведены масштабные работы по благоустройству дворов. Почти 70 дворов Пскова, несмотря на критику горожан, приведены в порядок. Несмотря на сложный состав гордумы, мы эффективно провели четвертый квартал, который завершился принятием бюджета. Слаженная работа представительного органа показательна своими принятыми решениями.

На уровне региона ключевым событием года стала смена губернатора. Андрей Анатольевич Турчак, который работал в этой должности 8,5 лет, ушел на серьезное повышение в Генсовет партии «Едина Россия», а на его место пришел Михаил Юрьевич Ведерников, который так же имеет очень богатый опыт управленческой работы и работы на муниципальном уровне, тем более он был депутатом муниципального совета. На федеральном уровне мне удалось на совещании у президента заострить внимание на проблеме земель военведа, чтобы решались не только вопросы благоустройства военных городков, но чтобы земли были переданы в муниципальную собственность. Слава богу, эта работа сдвинулась с мертвой точки, и сегодня город Псков завершает процесс согласования передачи земельных участков от Псковского гарнизона городу Пскову.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- Следующий год будет характеризоваться масштабными выборами президента, а потом и губернатора региона. С именем Путина мы связываем развитие Ганзейского движения, так как именно он подписал указ, по которому сейчас реализуются масштабные проекты - Северный обход, реставрация улицы Свердлова. Надеемся на то, что мы доведем до конца реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Один из завершающих этапов — модернизация сетей водоснабжения, чтобы вода полностью поступала в краны псковичей с подземного водозабора.

- Иван Николаевич, грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник, и есть ли у вас домашний питомец?

- Не кошатник точно. Я, скорее, собачник. Родился в семье охотника, во дворе всегда у нас была собака охотничья, отец с ней ходил на охоту, мы с ней очень ладили. Я тоже выезжаю на охоту, с удовольствием общаюсь с гончими и лайками. Они добрые и отзывчивые - животные, которые охотно дарят доброе отношение добрым людям.

- А какую елку вы ставите к Новому году — натуральную или искусственную?

- Раньше ставили натуральную, но потом поняли, что каждый раз ее рубить - это значит наносить вред природе, поэтому лет 5 — 6 назад мы купили искусственную елку. Она хранится в гараже и доставляет нам не меньше радости, чем натуральная.

Источник: Псковская Лента Новостей