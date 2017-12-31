Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» до 10 лет лишения свободы, сообщает «Российская газета».

Поправки вносятся в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Если такой звонок поступил из хулиганских побуждений, наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Другое дело - если это касается социальной инфраструктуры. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то наказание составит штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей или от 6 до 8 лет лишения свободы. А если повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, виновному придется заплатить от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишиться свободы на срок от 8 до 10 лет.

Ранее за «телефонный терроризм» предусматривалось максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей