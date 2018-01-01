В новогодних гуляниях приняли участие более 27 000 жителей Псковской области

В Псковской области продолжается проведение новогодних праздничных мероприятий. Самые массовые из них по традиции проходят в областном центре. Безопасность граждан, а также общественный порядок обеспечивается силами полиции и Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в новогоднюю ночь при проведении праздничных массовых мероприятий было задействовано около 400 сотрудников органов внутренних дел. К обеспечению безопасного отдыха псковичей были привлечены члены добровольных народных дружин. В праздничных гуляниях приняли участие более 27000 жителей области.

Источник: Псковская Лента Новостей