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С 1 января в России заработала единая электронная база данных о ДТП

01.01.2018 15:20 ПЛН, Псков

Данные о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), полученные при помощи системы «Эра-Глонасс», с 1 января 2018 года передаются в автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО, которая была сформирована путем слияния баз данных всех страховщиков РФ и позволяет им получать всю информацию о наличии аварий в истории пользователя.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Глонасс, страховые компании будут получать информацию о дате и времени ДТП; координаты, направление и скорость движения транспортного средства (ТС) в момент ДТП; параметры замедления/ускорения ТС при аварии. По информации производителей технических средств контроля (ТСК), их рыночная потребность до 2020 года может составить около пяти миллионов штук, отметили там же.

Применять систему «Эра-Глонасс» при оформлении ДТП в обязательном автостраховании (ОСАГО) водители должны были начать еще с 1 января минувшего года, но правительство РФ перенесло старт на один год.

Государственная автоматизированная информационная система «Эра-Глонасс» введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Система создана для обеспечения оперативного получения информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в России, ее обработку и передачу в экстренные оперативные службы.

С 1 января 2017 года установка системы «Эра-Глонасс» стала обязательным условием постановки авто на учет. Данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства (ОТТС, продлевается раз в три года или выдается новое на модель, ранее не поставлявшуюся на рынок), а также импортные автомобили с пробегом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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