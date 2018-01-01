Глава администрации Пскова Александр Братчиков отмечает День рождения

Один из двух псковских градоначальников отмечает сегодня свой День рождения. Поздравление опубликовано в интстаграмме пресс-службы Пскова. В сообщении, в частности, сказано:

«Желаем успехов в делах, выполнения намеченных планов и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание друзей и коллег сопутствуют всегда!»

Редакция Псковской Ленты Новостей в свою очередь присоединяется к поздравлениям и желает Александру Николаевичу в наступившем году здоровья, мудрости и выдержки для решения непростых городских проблем.

Фото: инстаграмм пресс-службы Пскова

Источник: Псковская Лента Новостей