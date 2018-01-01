Сегодня: Понедельник, 01 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Итоги первого года в ГД Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове В рубль не верят
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...91



Глава администрации Пскова Александр Братчиков отмечает День рождения

01.01.2018 14:52 ПЛН, Псков

Один из двух псковских градоначальников отмечает сегодня свой День рождения. Поздравление опубликовано в интстаграмме пресс-службы Пскова. В сообщении, в частности, сказано:

«Желаем успехов в делах, выполнения намеченных планов и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание друзей и коллег сопутствуют всегда!»

Редакция Псковской Ленты Новостей в свою очередь присоединяется к поздравлениям и желает Александру Николаевичу в наступившем году здоровья, мудрости и выдержки для решения непростых городских проблем.

Фото: инстаграмм пресс-службы Пскова

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 13 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31