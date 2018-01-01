Божественная литургия и благодарственный молебен прошли в храме святителя Николая в Великих Луках

Божественная литургия и предновогодний благодарственный молебен прошли в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2017-2018 года в домовом храме святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, Новогодний молебен или «молебное пение на новолетие» - особая служба, когда духовенство и верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на год грядущий.

Молебное пение на новолетие возглавил клирик храма святителя Николая архимандрит Сергий (Стуров). Его Высокопреподобию сослужил клирик домового храма святителя Николая иерей Димитрий Ласкин. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов). Песнопения Литургии исполнил хор под управлением матушки Ирины Флавиановой.

По окончании богослужения архимандрит Сергий поздравил собравшихся с новолетием, а причастников с принятием Святых Христовых Таин.

«Молебен на новолетие служится для того, чтобы молитвой встретить наступающий год и поручить свою жизнь и жизнь своих близких Господу, а Господь Своим чадам даровал мирный и благой год» - отметил священник.

Чин молебного пения, совершаемый в храмах в этот день, заимствован из чина молебна, положенного на начало индикта - церковного нового года (новолетия), который Русская Православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю). В основе новогоднего молебна - молитвенное призывание помощи Божией и благословения на весь грядущий год и благодарение Господа за все Его милости и щедроты, дарованные нам в прошедшем году.

Источник: Псковская Лента Новостей