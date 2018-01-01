Вступил в силу закон о мессенджерах

Согласно документу, который вступил в силу 1 января 2018 года, мессенджер обязан осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора об идентификации, заключенного мессенджером с оператором, за исключением ряда случаев. При этом сведения об абонентском номере пользователей могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путём определения абонентского номера пользователя мессенджера. Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя между организатором сервиса и мобильным оператором.

Также закон устанавливает техническую возможность для рассылки сообщений от госорганов в мессенджерах. Мессенджер также обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ.

Согласно закону, доступ к ресурсу может быть ограничен на основании судебного решения. Мессенджер также в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

С 1 января также вступает в силу закон о штрафах до 1 миллиона рублей за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров.

Штраф для граждан установлен в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, с юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Источник: Псковская Лента Новостей