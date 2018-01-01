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ГИБДД Псковской области сообщает о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений

01.01.2018 22:02 ПЛН, Псков

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-служба МВД России по Псковской области, регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику:

31 декабря, 1, 2, 3, 4 января  – выходные дни.

5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов.

С 9 января подразделения будут  функционировать  в обычном режиме.

УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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