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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...98



Михаил Ведерников встретил Новый год с семьей в Куньинском районе

02.01.2018 11:24 ПЛН, Псков

 
Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и его семья проводят новогодние каникулы в Куньинском районе. На своей странице в Инстаграме глава области выложил видеозапись, сделанную на одной из местных турбаз. 
 
 
«Счастья всем в наступившем году», - написал врио губернатора и посоветовал «больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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