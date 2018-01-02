Михаил Ведерников встретил Новый год с семьей в Куньинском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и его семья проводят новогодние каникулы в Куньинском районе. На своей странице в Инстаграме глава области выложил видеозапись, сделанную на одной из местных турбаз.

«Счастья всем в наступившем году», - написал врио губернатора и посоветовал «больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми».

Источник: Псковская Лента Новостей