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Новогодний забег «На спорте после оливье» состоялся в Пскове

02.01.2018 11:43 ПЛН, Псков

В понедельник, 1 января, в Пскове состоялся новогодний забег «На спорте после оливье». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в мероприятии приняли участие более 200 любителей здорового образа жизни, в том числе заместитель губернатора Николай Цветков и его предшественник на этом посту Максим Жаворонков.
 
 
«Акцию поддержали и другие районы области: Остров, Струги Красные, Новоржев, Печоры, Палкино, - рассказали участники движения «Pro Sport». - Любой человек хоть однажды давал себе в жизни слово: мол, с понедельника начну делать что-то новое, ходить в спортзал и еще что-нибудь. Кто-то говорит: вот, начало месяца - время начинать что-то делать. Другой человек скажет: ну, для больших достижений, с большим настроем уж точно начну с Нового года, и обещаю себе что не брошу. А еще есть люди, которые начинают делать что-нибудь каждую неделю.
 
 
В 2018 году, если человек серьезно настроен на достижения, у него есть четырехкратная сила для того, чтоб все изменить в своей жизни. Во-первых, начало года. Во-вторых, начало нового месяца. В-третьих, начало новой недели в понедельник. В-четвертых, первое число месяца.
 
 
Поэтому хочется пожелать всем тем людям, кто пытается начать свою новую жизнь уже в 50-й раз, а может и более - это ваш шанс взять себя в руки, и начать в конце концов уже действовать. Не каждый раз Новый год начинается с понедельника».
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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