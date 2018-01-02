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Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг

02.01.2018 11:47 ПЛН, Псков

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального отдела Росгвардии напоминает псковичам об удобстве получения государственных услуг через Интернет.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, н а сегодняшний день Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.
 
При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.
 
Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.
 
Напомним, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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