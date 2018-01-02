Сегодня: Вторник, 02 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Итоги первого года в ГД Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Надежность, подтвержденная национальным регулятором Распродажа в STRAZA В рубль не верят Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров Обзор техносферы Лучшая интерьерная печать в Пскове
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...98



Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 3 января

02.01.2018 13:25 ПЛН, Псков

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на территории Псковской области в среду, 3 января.
 
Как сообщает Главное управление МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируется ветер юго-восточных направлений 3-8 м/сек.
 
Температура по области: -1…+4 гр.С.
 
Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31