Псковская полиция напоминает об основных правилах поведения на массовых общественных мероприятиях

Полиция напоминает об основных правилах поведения на массовых общественных мероприятиях. Соответствующие рекомендации размещены сегодня на сайте Управления МВД России по Псковской области.

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;

- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

- парковать автотранспорт только в специально отведенных местах;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;

- использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей