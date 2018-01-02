МЧС призывает псковичей позаботиться о пожарной безопасности детей

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям о необходимости позаботиться о пожарной безопасности детей. Соответствующие рекомендации размещены во вторник, 2 января, на сайте ведомства.

«Начинается череда новогодних и рождественских праздников, соответственно, в самом разгаре веселые и долгожданные зимние каникулы у детей. В настоящее время ребята свободны от ежедневных школьных уроков и домашних заданий. А значит, они могут всецело посвятить себя развлечениям и любимым играм.

Однако некоторые занимательные детские игры могут привести к неприятностям. Это прежде всего касается шалости с огнем и со всем, что с ним связано. Во избежание бед Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям некоторые правила пожарной безопасности, которые с самого малого возраста необходимо прививать каждому ребенку.

В свои игры дети иногда стараются внести элементы таинственности. Порой, даже трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр, которые нередко проходят на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.

Пожар – это всегда беда. При горении выделяются ядовитые газы, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него.

Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнем. Пожары по причине детской шалости встречается не очень часто. Однако ценой такого баловства может стать жизнь и здоровье детей! В основном, ответственность за это лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых – на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи, надворных построек.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.

Напоминаем родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребенку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера вызова экстренных служб: со стационарного телефона - «01», «101», с мобильного «101» и «112».

Задача родителей – обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам собственной безопасности. Будьте сами примером для своих детей в безопасном обращении с огнем!» - отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей