Стали известны критерии отбора общественных помощников губернатора Псковской области

Указ об общественных помощниках губернатора Псковской области вступит в силу с начала следующей недели. Соответствующий документ, подписанный и.п. врио губернатора Верой Емельяновой 28 декабря, опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Согласно положению, утвержденному этим же указом, общественным помощником губернатора может стать гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на территории Псковской области, имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование, активно участвующий в общественной деятельности области, защите прав и интересов жителей области, пользующийся заслуженным уважением и авторитетом среди жителей области.

Общественными помощниками не смогут стать государственные и муниципальные служащие, недееспособные граждане, лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, лишенные родительских прав, признанные банкротами.

В своей деятельности общественный помощник осуществляет взаимодействие с гражданами, некоммерческими организациями, Общественной палатой Псковской области, общественными палатами муниципальных образований, общественными советами, действующими при органах исполнительной власти области и органах местного самоуправления муниципальных образований, трудовыми коллективами, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления.

В обязанности общественных помощников также входит информирование жителей региона о деятельности губернатора, подготовка для главы региона аналитических и информационно-справочных материалов и предложений, направленных на повышение эффективности реализуемых органами исполнительной власти области программ и проектов, информирование губернатора о выявленных общественно значимых проблемах.

Деятельность общественных помощников не оплачивается.

Источник: Псковская Лента Новостей