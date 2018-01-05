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Центр лицензионно-разрешительной работы в Пскове сменил место дислокации

05.01.2018 11:38 ПЛН, Псков

В связи со сменой места дислокации Центра лицензионно-разрешительной работы, с 9 января прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области. 

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг: 

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00. 

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00; 

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница 
c 09:00 до 12:30; 

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30; 

Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия - тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.

Источник: Псковская Лента Новостей



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