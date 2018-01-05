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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...113



Атаманы и есаулы вышли на конное патрулирование парков Пскова

05.01.2018 12:06 ПЛН, Псков

4 января спортсмены-конники Псковского ипподрома, входящие в состав Общественного объединения Западный казачий резерв, в рамках гражданской инициативы вышли на конное патрулирование парковых зон города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей участники патрулирования, конный разъезд составили представители Атаманского правления Западного казачьего резерва: атаман резерва Вадим Азарьев, атаман ОПКО «Псковский Казачий Округ», войсковой старшина Пахом Шадчин, командир конной сотни, есаул Ксения Холщевникова. 

Разъезд прошел по ранее протестированным и согласованным с УМВД города маршрутам по Финскому парку, летнему саду и прилегающим улицам.

«Нарушений общественного порядка на пути движения разъезда выявлено не было. В перспективе планируется организовать конное патрулирование передаваемых городу лесопарковых зон в районе Крестов, за памятником Красной армии, и в районе Корытово, за лыжной базой, где не осуществляется патрулирование силами народных дружин. Особенно учитывая, что в указанных лесопарковых зонах, в прошлые годы совершались преступления, в том числе и тяжелые», - отметил Пахом Шадчин.

Он добавил, что Атаманское правление Псковского регионального общественного объединения Западный казачий резерв готово к плодотворному сотрудничеству с администрацией и УМВД города Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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