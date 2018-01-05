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Много детей, улыбок и подарков - в Пскове прошла «Добрая Елка»

05.01.2018 13:06 ПЛН, Псков

Более 100 детей из многодетных, малоимущих семей и детей-инвалидов 4 января побывали на «Доброй Елке» в Доме Офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы благотворительного марафона «Добрый Псков», в рамках которого проходила акция.

Участников «Доброе Елки» ждали увлекательное новогоднее представление от Дома Офицеров и подарки по акции «Купил - отдал "Добрую Авоську"».

В мероприятии принимали участие целевые группы проекта «Моя мама», Центра лечебной педагогики, Независимого Женского Центра, Красного креста, Союза юных экологов «Ласточка» Вернявино , ПРС «Поколение», ПРООПРИД «СемьЯ», Всероссийского общества инвалидов, Общественного объединения «Наше будущее» Палкино.

«Рад сообщить, что сегодня все прошло удачно! Много детей, улыбок, подарков!» - написал в группе марафона председатель ПОС «Поколение» Андрей Семенов.

ФОТО>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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