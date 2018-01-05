Каждый четвертый участник опроса ПЛН не запускал салют в новогоднюю ночь в надежде на соседские

Каждый четвертый участник опроса Псковской Ленты Новостей, проведенного в группе издания «Вконтакте», не запускал салют в новогоднюю ночь в надежде на соседские. Не тратить деньги на такое развлечение самостоятельно, а положиться на фейерверки, запущенные окружающими, предпочли 25,9% респондентов.

Запускали салют самостоятельно 16,4% участников опроса, еще 6,4% позабавились взрывами петард и хлопушек, 10,7% зажгли бенгальские огни.

11,9% пользователей считают такие пиротехнические изделия опасными, а еще 10% - слишком дорогими. 18,6% респондентов признались, что не запускают салюты, не взрывают хлопушки и не поджигают петарды, так как это просто не приносит им никакого удовольствия.

Источник: Псковская Лента Новостей