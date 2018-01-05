В день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы епископ Сергий совершил литургию в храме на территории идрицкой колонии

4 января, в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил божественную литургию в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы п.Идрица, расположенном на территории ФКУ исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, епископу сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г.Невеля протоиерей Петр Нетреба; настоятель храма святителя Николая с.Зародище протоиерей Владимир Пурин; настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери п.Идрица иерей Виталий Николаев и руководитель епархиального отдела по тюремному служению, настоятель Свято-Троицкого храма города Себеж иерей Василий Нетреба. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

Десятки заключенных смогли разделить радость молитвенного общения с правящим архиереем, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

В завершение богослужения епископ Сергий поздравил заключенных и сотрудников колонии с днем памяти великомученицы Анастасии и предстоящим праздником Рождества Христова и обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом, в котором подробно напомнил житие святой Анастасии Узорешительницы - покровительницы и молитвенницы «в заточении сущих».

Напомним, что святая заступница и покровительница заключенных великомученица Анастасия Узозрешительница пострадала в 304 году во время жестоких гонений императора Диоклетиана, желавшего спасти распадающуюся Римскую империю.

Отец ее был язычником, мать - тайной христианкой. Учителем святой Анастасии в юности был благочестивый и образованный христианин Хрисогон.

Самое раннее ее житие, дошедшее до нас, составлено в VI веке, поэтому о жизни этой святой нам почти ничего не известно.

Как отмечает христианский писатель Лактанций в сочинении «О смерти гонителей», преследования за веру во времена правления императора Диоклетиана были тотальными: «Всех людей, (без различия) пола и возраста, сгоняли на костер; причем их было такое множество, что их окружали не по одиночке, а толпами, и предавали огню; прислугу (же) топили в море, привязав каждому к шее жернов. Не менее дикое гонение коснулось и прочего народа, ведь судьи, рассеявшись по всем храмам, гнали всех на жертвоприношения. Застенки были полны, выдумывались неслыханные виды пыток, и, по какому бы делу не вершился суд, в уединенных местах и перед трибуналом были расположены алтари, чтобы участвующие в тяжбе прежде приносили жертвы и при таких обстоятельствах высказывались о своих делах».

Переодевшись нищенкой, в сопровождении только одной служанки Анастасия бесстрашно посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. После мученической смерти своего учителя она путешествовала по провинциям Римской империи, где бушевали гонения. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду ревностно служила узникам. Побывала в Греции и Македонии, облегчала страдания узников - братьев по вере, по её прибытии в Сирмиум она была схвачена и после мучений сожжена на костре.

По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так как своими многими трудами разрешала от тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Имени Христова.

В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм. Позднее главу и десницу великомученицы перенесли в созданный неподалеку от Святой Горы Афон монастырь святой Анастасии Узорешительницы.

Источник: Псковская Лента Новостей