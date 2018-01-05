Небольшие осадки и плюсовую температуру обещают 6 января в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер юго-западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура по области: 0…+5 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей