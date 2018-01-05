Сегодня: Пятница, 05 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Найди Прасковью Молочкову Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Надежность, подтвержденная национальным регулятором Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора В рубль не верят
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...113



Небольшие осадки и плюсовую температуру обещают 6 января в Псковской области

05.01.2018 17:35 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде  дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 

Ветер юго-западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура по области: 0…+5 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31