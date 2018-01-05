Интересоваться у детей, чем они занимаются в Интернете, советуют псковским родителям

С агрессивной информацией и нелегальным контентом могут встретиться дети в сети Интернет, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Чтобы избежать негативного влияния «всемирной сети» на ребенка, необходимо в первую очередь ответственно относиться к планированию его досуга, который должен быть разнообразным», - советуют в ведомстве.

Для устранения возможных недоразумений, лучше сразу установить некоторые ограничения для самостоятельного выхода в Интернет. Обсудите это с детьми, чтобы они понимали необходимость подобных запретов. Используйте современные программы, которые предоставляют возможность фильтрации содержимого сайтов, контролировать места посещения и деятельность там.

Расскажите детям о необходимости сохранения конфиденциальных данных в тайне и о том, как лучше это сделать. Объясните, что люди в Сети часто выдают себя совсем за других, и не все, что можно увидеть в Интернете – правда. Расскажите ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия других людей. Интересуйтесь у ребенка об увиденном в Интернете, старайтесь следить за тем, что ваш ребенок делает там, а также за его настроением.

Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно, стоит вообще покинуть данный ресурс и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить проблему мирным путем. Если ребенок стал жертвой агрессии, помогите ему найти выход из ситуации – практически на всех форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или администрации сайта, потребовать удаление странички.

Обязательно расскажите о правах собственности, о том, что любой материал, выставленный в Сети, может быть авторским. Неправомерное использование такого материала может быть наказуемым. Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в Интернете.

«Невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их контролировать. Доверительные отношения с детьми, открытый и доброжелательный диалог, когда в семье принято обсуждать существующие проблемные вопросы, при этом слышать и понимать друг друга, зачастую может быть гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента!» - отмечают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей