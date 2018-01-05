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Жителям частного сектора в Великих Луках рассказали об основных причинах пожаров

05.01.2018 18:51 ПЛН, Псков

5 января  в рамках проведении сезонных профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в частном жилом секторе города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Также в ходе рейда граждане были проинструктированы о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий и требованиями пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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