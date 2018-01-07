Электронные рецепты станут доступны россиянам уже в 2018 году - Минздрав

Электронные рецепты в ряде регионов будут доступны россиянам уже в 2018 году. Об этом сообщила сегодня, 7 декабря, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Первым направлением закона она назвала регулирование телекоммуникационных контактов между медучреждениями, врачами и самими пациентами.

«Второе направление закона - переход на электронный документооборот, включая электронные рецепты с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы, и с 2019 года - с расширением перечня на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты», - сказала Вероника Скворцова.

Третьим направлением закона министр навала «фактически формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

Источник: Псковская Лента Новостей