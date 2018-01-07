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С 9 января месячные проездные билеты можно будет приобрести по сниженной стоимости

07.01.2018 21:53 ПЛН, Псков

В ГППО «Псковпассажиравтотранс» напоминают про возможность купить месячный проездной билет для проезда в городском общественном транспорте Пскова в январе по сниженной стоимости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, при покупке с 9 по 12 января 2018 года установлена цена в размере:

• для граждан - 800 руб.

• для студентов - 650 руб.

• для школьников - 600 руб.

Общий проездной по сниженной стоимости можно купить в автобусе, школьный и студенческий - в одной из касс предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей



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