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Кита «Джона Сноу» Харингтона выставили из бара за пьяный дебош

07.01.2018 20:47 ПЛН, Псков

31-летний английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу, Короля Севера из титулованной фэнтези-саги «Игра престолов», был выдворен из одного из нью-йоркских баров за пьяный дебош, пишет «Российская газета».

Очевидцы инцидента сообщают, что, будучи в изрядном подпитии и плохо держась на ногах, Кит Харингтон начал приставать к игравшим в бильярд посетителям, мешать им, хватать за кии и что-то доказывать. После того, как владельцы заведения попросили актера угомониться, он ненадолго вышел, но быстро вернулся и принялся за старое.

В результате администрации бара пришлось прибегнуть к помощи секьюрити и выставить звезду насильно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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