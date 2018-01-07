Как изменилась судебная система за прошлый год - важнейшие решения Верховного суда РФ

Одним из важнейших правовых событий 2017 года стала реформаторская деятельность Верховного суда РФ. В качестве субъекта законодательной инициативы он выступил с рядом нововведений, призванных изменить облик системы российского правосудия. Не меньшего внимания заслуживает работа ВС в области рассмотрения конкретных дел, изучения и обобщения судебной практики. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) собрало ключевые решения ВС, благодаря которым 2017 год займет особое место в хронике развития российской судебной системы.

Новые суды

Пленум ВС РФ 13 июля одобрил проект создания в 2018 году в системе общей юрисдикции пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов по аналогии с инстанциями в системе арбитражных судов.

Законопроект предлагает исключить из компетенции президиумов судов субъектов полномочия, связанные с рассмотрением дел по кассационным жалобам на вступившие в законную силу решения нижестоящих судов, а также дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Президиумы судов субъектов будут заниматься организационными вопросами. Жалобы на решения, принятые судами субъектов в первой инстанции, будут рассматриваться в апелляционных судах. Часть функций ВС по проверке не вступивших в законную силу решений будет передана апелляционным судам.

Основная цель - повышение независимости судей, объективности принимаемых решений и повышения качества правосудия. Окружные апелляционные и кассационные суды будут экстерриториальными, что позволит исключить возможность влияния со стороны региональных властей.

Кроме того, уйдет в прошлое порядок, при котором решение первой либо апелляционной инстанции суда субъекта и последующая проверка его законности может происходить «под одной крышей» и под общим руководством одного председателя. Реализация законопроекта также позволит оптимизировать судебную нагрузку.

Обновленные кодексы

По мнению бывшего зампредседателя КС Тамары Морщаковой, не каждую поправку в закон можно назвать этапом реформы. Однако комплексный законопроект ВС «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ, Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ, Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», безусловно, веха в развитии российской судебной системы.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает множество изменений, среди которых следует выделить требование об обязательном наличии юридического образования для осуществления судебного представительства и введение нового процессуального лица - поверенного.

Если законопроект будет реализован, то повысятся суммы исков, при которых возможно рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Компетенция мировых судей при рассмотрении споров в сфере защиты прав потребителей будет расширена путем увеличения пороговой суммы иска до 100 тысяч рублей.

С концептуальной точки зрения важным является отказ от понятия подведомственности и использование термина «подсудность» при разграничении полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Новая терминология фактически завершает процесс объединения системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов под началом ВС.

Проступок

Следуя трендам на гуманизацию уголовного законодательства, ВС представил законопроект о введении понятия «проступок». Согласно определению, которое предлагается закрепить в новой статье Уголовного кодекса (УК) РФ, преступление небольшой тяжести, не предусматривающее наказания в виде лишения свободы, признается уголовным проступком.

Уголовный проступок не подразумевает лишения свободы, для него характерны короткие сроки давности привлечения к ответственности, а наказание не будет судимостью для виновного.

По примерным оценкам, в УК РФ около 80 составов, за которые не назначается наказание в виде лишения свободы - а значит, данные деяния отнесут к проступкам.

Судопроизводство по проступкам будет вестись в порядке прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением иной меры уголовно-правового характера. Фактически по степени общественной опасности проступок займет промежуточное место между административным правонарушением и преступлением.

Нормоконтроль

Рассмотрение административных дел об обжаловании нормативно-правовых актов входит в компетенцию ВС. Можно вспомнить яркие примеры таких ситуаций в 2017 году.

В марте ВС отменил норму о безусловном запрете на работу в качестве бортпроводников для граждан, страдающих синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД) либо являющихся носителями ВИЧ.

Адвокат Иван Павлов в мае добился удовлетворения иска о защите профессиональной тайны при направлении адвокатских запросов. ВС подтвердил право адвокатов не раскрывать имя клиента, в интересах которого он отправляет запрос в силовые и официальные структуры, а также иную конфиденциальную информацию, связанную с оказанием правовой помощи.

В защиту предпринимателей

В 2017 году Пленум ВС принял уже третье по счету постановление о практике избрания меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых по экономических статьям. ВС призвал нижестоящие суды не относиться формально к делам об избрании мер пресечения и их продлении, строже оценивать ходатайства следствия.

Таким образом, были услышаны жалобы предпринимателей, с которыми длительное время не проводится следственных действий во время пребывания в СИЗО. В своем законопроекте ВС предложил дополнить УПК РФ требованием о необходимости учитывать эффективность и своевременность следственных действий при решении вопроса о продлении срока содержания под стражей.

Ужесточение требований к ходатайствам о продлении срока содержания под стражей, в случае реализации, повысит уровень правовой защищенности не только предпринимателям, но и всем другим категориям обвиняемых и подозреваемых.

Споры вокруг реформ

ВС в 2017 году наиболее ярко проявил себя на поприще реформирования судебной системы. Большую дискуссию вызвало предложение ВС отказаться от обязательного составления полных текстов решений с мотивировочной частью. Также резонансной стала инициатива об обязательном наличии юридического образования у судебных представителей (за исключением законных представителей).

Отказ от мотивировочной части в тех случаях, когда в ней никто не заинтересован, позволит сэкономить, как минимум, около 5 миллионов рабочих часов судей и работников аппарата суда. Соответственно, у них появится больше времени и возможностей для написания детально проработанных мотивировочных частей, но именно в тех случаях, когда они действительно необходимы.

Минюст, ФПА и Ассоциация юристов России (АЮР) пытались оспорить проектируемую норму о том, что представителями в суде могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, ВС посчитал, что требование о наличии юридического образования, закрепленное в КАС, доказало свою эффективность.

Источник: Псковская Лента Новостей