Владимир Путин вручил военной медсестре из Пскова медаль Суворова

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медаль Суворова главной медицинской сестре 35-го отдельного аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск России, старшему сержанту Татьяне Ковалевой за особые заслуги в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Церемония награждения государственными наградами военнослужащих, отличившихся во время выполнения специальных задач в Сирии, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 28 декабря. Звания, ордена и медали получили 13 человек.

За два года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч российских офицеров и солдат. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники.

Псковский отряд ВДВ выполнял в Сирийской республике гуманитарные задачи и размещался на авиабазе Хмеймим. Выездные группы отряда работали в пострадавших от войны населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Хомс.

В результате различных боевых действия сирийская армия при ключевой поддержке российских Воздушно-космических сил и Военно-морского флота освободила от террористов практически всю территорию страны, свыше тысячи населенных пунктов.

Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Российской Федерации за профессионализм и самоотверженность в борьбе с международным терроризмом, за верность воинскому долгу и присяге. «Ваш героизм и профессиональные действия помогли сохранить сирийскую государственность, остановить массовые убийства, казни, террор в отношении мирного населения, дали возможность приступить к политическому урегулированию конфликта в этой стране, к восстановлению нормальной жизни и возвращению десятков тысяч беженцев», - сказал Президент.

В своем ответном слове Татьяна Ковалева подчеркнула, что она разделяет полученную награду с боевыми товарищами - Воздушно-десантными войсками и корпусом медиков армии России. «Там, в Сирии, мы действовали в соответствии с нашими российскими традициями, действовали по-русски: защищали сирийский народ, проявляли на деле милосердие и сострадание, оказывали всестороннюю помощь и поддержку мирному населению многострадальной страны. Российские военные медики, нередко рискуя своей жизнью, оказывали медицинскую помощь сотням людей, доставляли медикаменты в отдаленные поселки, обучали и консультировали сирийских коллег, помогали восстанавливать разрушенную войной систему медицинской помощи. Все это время мы помнили, что мы представляем Россию, и это помогало нам в выполнении задач», - отметила псковичка.

Добавим, что медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы России, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Источник: Псковская Лента Новостей