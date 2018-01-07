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Михаил Ведерников сфотографировал упавший в Пскове фонарь и «поставил на счетчик» соответствующие службы

07.01.2018 22:27 ПЛН, Псков

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников запечатлел упавший на ул. Ленина, 6а в Пскове упавший фонарный столб и опубликовал фотографии на своей странице в «Инстаграме».

«Новогодние праздники выдержали не все. Но если фонарю такое поведение еще можно простить, то к соответствующим службам есть вопрос: будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? Время пошло...» - написал он.

При этом врио губернатора использовал хэштеги #работаем# илинеработаем # илиработаемноневсе #иликтотонебудетработать.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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