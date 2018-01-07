Михаил Ведерников сфотографировал упавший в Пскове фонарь и «поставил на счетчик» соответствующие службы

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников запечатлел упавший на ул. Ленина, 6а в Пскове упавший фонарный столб и опубликовал фотографии на своей странице в «Инстаграме».

«Новогодние праздники выдержали не все. Но если фонарю такое поведение еще можно простить, то к соответствующим службам есть вопрос: будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? Время пошло...» - написал он.

При этом врио губернатора использовал хэштеги #работаем# илинеработаем # илиработаемноневсе #иликтотонебудетработать.

Источник: Псковская Лента Новостей