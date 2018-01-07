Штормовой ветер ожидается в Псковской области в ближайшие часы

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с периода 23.00 - 01.00 по Псковской области с сохранением в течение ночи 8 января ожидается усиление западного, северо-западного ветра, порывы 17-19 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Источник: Псковская Лента Новостей