Сегодня: Понедельник, 08 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Найди Прасковью Молочкову Распродажа в STRAZA Лучшая интерьерная печать в Пскове В рубль не верят Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
Атаманы и есаулы вышли на конное патрулирование парков Пскова

Атаманы и есаулы вышли на конное патрулирование парков Пскова

4 января спортсмены-конники Псковского ипподрома, входящие в состав Общественного объединения Западный казачий резерв, в рамках гражданской инициативы вышли на конное патрулирование парковых зон города...155



Штормовой ветер ожидается в Псковской области в ближайшие часы

07.01.2018 22:38 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с периода 23.00 - 01.00 по Псковской области с сохранением в течение ночи 8 января ожидается усиление западного, северо-западного ветра, порывы 17-19 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

 Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31