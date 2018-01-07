Общество

Псковская Лента Новостей обновила сайт

Не секрет, что Псковская Лента Новостей – это один из старейших и наиболее популярных информационных порталов Псковской области. Ежедневная аудитория нашего ресурса превышает 25-30 тысяч уникальных посетителей в сутки, а количество просмотров нередко переваливает за отметку в 100 тысяч в сутки.

Каждый день сайт пополняется большим объемом материалов: ежедневно на страницах ПЛН размещается свыше 100 информационных сообщений о политической, социально-экономической, культурной, спортивной, потребительской, развлекательной сферах жизни региона.

Но это не значит, что мы готовы остановиться на достигнутом.

В новый 2018 год Псковская Лента Новостей входит с новым сайтом, потому что мы хотим отвечать самым актуальным требованиям наших читателей и современным запросам рекламодателей. При этом изменился не только внешний вид портала, но и его функционал вышел на новый качественный уровень.

Мы постарались создать сайт с максимально доступным и дружелюбным интерфейсом, удобство которого, наверняка, оценит наша аудитория. Мы усовершенствовали систему разделов, сохранив при этом самые востребованные у псковичей проекты, такие как «ПЛН Автомир», «ПЛН Сцена», «ПЛН Универ», «Кто есть кто» и многие другие. Модернизировали мы и систему поиска: теперь искать нужную информацию намного проще и удобнее.

Подача информационных материалов не только улучшилась с визуальной точки зрения, но и стала удобнее для восприятия благодаря новой верстке. В каждом разделе новости по важным темам объединяются в сюжеты, в каждом из которых может быть несколько десятков информационных сообщений.

Обращаем ваше внимание, что на обновленном сайте в верхнем левом углу можно выбрать территориальную привязку новостей: общерегиональные и федеральные, актуальные для Пскова и отдельно для Великих Лук.

Традиционно наши читатели смогут ознакомиться с выборкой как самых просматриваемых, так и самых обсуждаемых новостей.

Особо хотим отметить, что теперь на нашем портале доступен новый актуальный формат – лонгриды. Они способствует полному погружению читателя в тему, благодаря насыщенной мультимедийной составляющей и красочной подаче информации. Лонгриды совместили в себе возможности стильной журнальной верстки и современные технические возможности (текст гармонично дополняется не только фото-, но и аудио-, видеоматериалами, а также интерактивными элементами).

К слову, лонгрид, посвященный Псковской Ленте Новостей можно посмотреть здесь>>>

Еще одно интересное новшество – раздел «Инфографика», в котором мы постараемся в наглядной и доступной форме представлять интересные аналитические материалы и востребованные данные статистики.

Хотите быть первыми в курсе всех событий? Для удобства читателей мы предусмотрели несколько вариантов подписки на наши публикации. Актуальные новости вы сможете получать через RSS-канал, в наших группах в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграмм). Пользователям Google Chrome также доступны всплывающие уведомления в браузере.

Более того, вы, как и прежде, можете стать нашими ньюсмейкерами, предложив публикацию в рубрике «Интерактив». К тексту можно приложить фотографии и видеоматериалы.

Добавим, что нашим читателям теперь доступна также удобная и функциональная мобильная версия сайта.

Мы уверены, что Псковская Лента Новостей – это самый надежный и исчерпывающий источник информации о происходящем в нашем регионе, как для жителей Псковской области, так и для тех, кто живет за ее пределами. Надеемся, что наш новый сайт сделает ваше погружение в актуальное информационное поле еще более удобным и приятным.

Оставайтесь с нами!