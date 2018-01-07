Общество

Члены Совета Торгово-промышленной палаты Псковской области и ее сотрудники выражают соболезнования родным и близким Валентина Каленского

Члены Совета Торгово-промышленной палаты Псковской области и ее сотрудники выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Валентина Каленского - председателя Совета ТПП Псковской области, депутата регионального парламента третьего, четвертого, пятого и шестого созыва, вице-спикера, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В ТПП напомнили, что более 20 лет Валентин Каленский являлся членом правления ТПП (высшего коллегиального органа управления), а с ноября 2016 года был избран председателем Совета ТПП. Опытнейший руководитель, принципиальный защитник интересов бизнеса в регионе, надежный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, крепкий и мудрый хозяйственник.

Валентин Каленский посвятил более сорока лет работе в сфере потребкооперации, из которых 26 – возглавлял Совет Псковского облпотребсоюза. «При непосредственном участии Валентина Каленского система райпо не только сохранилась в Псковской области, но являлась одним из лидеров в России, и самое главное - успешно работала, выполняя важную социальную функцию – жизнеобеспечение жителей отдаленных населенных пунктов области, в которых автолавки и магазины райпо порой являются единственной возможностью купить необходимые товары и продукты», - отметили в Торгово-промышленной палате Псковской области.

«Скоропостижная смерть Валентина Каленского – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для коллег, родных, друзей. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах псковичей и всех коллег по его активнейшей профессиональной и общественной деятельности!» - заключили в ТПП Псковской области.