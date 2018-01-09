Общество

Святыни Вышенского монастыря прибыли в Великолукскую епархию

Святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря были доставлены в Свято-Вознесенский собор г. Великие Луки 8 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» состоялась на паперти храма во время вечернего богослужения.

Вышенские святыни принесены в приделы Великолукской епархии монахинями Свято-Успенского Вышенского женского монастыря Тамарой и Иулианией, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Под колокольный звон ковчег с частицей мощей и чудотворную икону крестным ходом торжественно внесли в кафедральный собор и установили в центре для молитвенного поклонения. Перед святынями был совершен молебен и величание пресвятой Богородице, и святителю Феофану Затворнику, Вышенскому.

Молебное пение возглавил ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев. Его Высокопреподобию сослужили секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) и клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки иерей Святослав Гусев.

Святыни Вышенского монастыря будут пребывать в Свято-Вознесенском соборе г. Великие Луки с 9 по 14 января, храм открыт с 8.00 до 20.00. В течение дня перед ковчегом с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» будут совершаться молебны.

Предполагается, что Вышенские святыни посетят следующие города Великолукской епархии:

• 14-17 января 2018 года - Свято-Троицкий кафедральный собор г. Невель;

• 17-19 января 2018 года - храм Рождества Христова г. Новоржев;

• 20-21 января 2018 года - храм святителя Николая г. Новосокольники;

• 21-22 января 2018 года - храм Преображения Господня г. Опочка.