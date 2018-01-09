Общество

Около 60 обращений поступило в Великолукскую городскую Думу в декабре 2017 года

Около 60 обращений поступило в Великолукскую городскую Думу в декабре 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города. В общем числе поступило 9 письменных обращений, заявлений и жалоб от граждан; 17 от организаций города; 10 от общественных объединений; 8 от государственных органов и 22 - от органов местного самоуправления.

Все обращения рассмотрены, даны консультации и разъяснения. При необходимости обращения направлены в иные органы по компетенции.

Добавим, что в декабре глава города Великие Луки Николай Козловский провел прием граждан по личным вопросам. Принято 7 обращений, из которых 3 касались вопросов ЖКХ, а остальные - вопросов здравоохранения, строительства, социальных и жилищных вопросов.