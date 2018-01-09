Общество

Продолжается сбор средств на операцию по восстановлению слуха юной великолучанки Лилианы Пирожковой

Продолжается сбор средств на операцию по восстановлению слуха юной великолучанки Лилианы Пирожковой. К февралю 2018 года, когда планировалось провести операцию, собрать требуемую сумму не успели.

Напомним, у Лилианы редкая врожденная аномалия развития: отсутствует наружное ухо. Сейчас девочка носит слуховые аппараты костной проводимости, которые ей частично компенсируют слух. К сожалению, с возрастом кость будет уплотняться, а слух ухудшаться.

Лилиане возможно оперативно восстановить слух и ушные раковины. Для этого необходимо провести две операции в США. Стоимость каждой - 85 тыс долларов (5 100 000 рублей).

Мама Лилианы объявила сбор денежных средств, семья справиться сама с такой суммой не в силах. В феврале 2018 года девочки планировали провести операцию, но к этому моменту деньги собрать не успели.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей мама Лилианы Елена Калинина, во время новогодних каникул она обратилась в клинику с просьбой перенести дату операции на более поздний срок.

«Объяснила нашу ситуацию и очень просила не штрафовать нас (по правилам клиники с пациентов взимается штраф, если они переносят или отменяют дату операции). И вот, наконец, мы получили ответ из клиники. Специалисты пошли нам навстречу и без штрафа перенесли дату операции на 8 августа 2018 года. Цена осталась прежней - 85 000 долларов. Полностью оплатить операцию мы должны не позднее мая 2018 года, иначе будет штраф», - сообщила мама девочки.



За оставшиеся 4 месяца необходимо собрать 2 384 781 рублей. Мама с дочкой будут рады любой помощи.



Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка 4276 5100 1167 6605

Калинина Елена Юрьевна

Яндекс.Деньги 410013900492117.



Группа помощи: https://vk.com/liliana_help.