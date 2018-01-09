Общество

180 детей из многодетных, малообеспеченных и приемных семей побывали на рождественском представлении в Доме офицеров Пскова

В канун Рождества 180 детей из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, а также дети с особенностями развития из Пскова, Острова, Печорского района, Логозовской волости, Псковского и Порховского районов смогли посетить представление «Зеркало Снежной королевы» в МБУК «Дом офицеров», в программе которого ребята посмотрели увлекательное представление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОООМС «Дети - наше будущее».

По сюжету девочка Влада попадает через портал Ледяное зеркало в игру Снежной Королевы, чтобы с ее помощью Королева и помощник Осколок смогли, превратив маленьких зрителей в злых, жадных и вредных детей, сорвать Новогодний праздник. Но им помешали Снегурочка, с ее волшебством, Довирка (добрый вирус), внедренный в злую игру, и, конечно, дети в зале. И, как полагается в доброй сказке, все закончилось хорошо.

Милые, нарядные ребятишки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогли вволю повеселиться: задорный хоровод под ритмичную интерпретацию «Маленькой елочки», танцы-повторялки, игры и дискотека возле красивой, с разноцветными огоньками елки. Вместе с ними танцевали и пели все остальные сказочные персонажи. Мамы с папами тоже не удержались и приплясывали. После танцевального блока очаровательная Снегурочка Алиса и ее помощники раздавали сладкие подарки детям.



ПОООМС «Дети - наше будущее» выражает благодарность всем, кто принял участие в организации праздников: директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом офицеров» Александру Царкозенко, директору МБОУ «Центр образования» «Псковский педагогический комплекс» Любови Николаевой, членам Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков», руководителю ООО «РИФ» Игорю Филиппову за подаренное детям настроение, коллективам псковских школ: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», МБОУ ЕМЛ №20 - за сладкие подарки.