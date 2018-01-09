Общество

В новогодние праздники сторонние лица четыре раза нарушали работу ЛЭП в Псковской области

По данным службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», за период новогодних праздников в Псковской области сторонние лица четыре раза нарушали работу воздушных линий электропередачи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, трижды были совершены наезды на опоры ЛЭП 0,4 кВ.

В результате подобных ДТП были обесточены несколько домов потребителей в Новосокольниках, Опочке и деревне Ореховно Плюсского района. В Невельском районе одна из линий электропередачи 0,4 кВ была повреждена в результате незаконной рубки леса.

В прошлом, 2017 году, в Псковской области произошло 266 инцидентов, связанных с нарушением работы электросетевого хозяйства сторонними лицами. Так, в результате ДТП было зафиксировано 143 случая повреждений опор воздушных ЛЭП, поваленные деревья становились причиной нарушения электроснабжения 55 раз. Кроме того, было зарегистрировано 68 случаев повреждения подземных кабельных линий в ходе проведения несогласованных земляных работ в их охранной зоне. В целом ущерб, нанесенный сторонними лицами электросетевому хозяйству региона, за год составил 3,5 млн рублей.

По каждому факту повреждения ЛЭП сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании: (8112) 59-73-45.