Общество

В 2017 году на «телефон доверия» псковского Росреестра не поступило ни одного звонка

В целях совершенствования деятельности Управления Росреестра по Псковской области по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности федеральных государственных гражданских служащих Росреестра и работников подведомственных организаций, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов заявителей в региональном ведомстве функционирует на постоянной основе канал связи с гражданами и организациями- «телефон доверия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе псковского Росреестра в 2017 году на «телефон доверия» регионального ведомства звонков, связанных с информацией о фактах:

возможных коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;

возможного конфликта интересов в действиях (бездействиях) гражданских служащих и работников;

возможного несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены

не поступало.

В областном Росреестре напомнили, что сообщить о вышеуказанных проявлениях можно по номеру 8-(8112) 62-10-41. «Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, совершенных гражданскими служащими и работниками Управления, поступившие по «телефону доверия», не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в Управлении. Дальнейшее рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».