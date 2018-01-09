Общество

Парк на проспекте Гагарина в Великих Луках преобразится в рамках проекта «Городская среда»

В Великих Луках успешно реализован первый этап федерального партийного проекта «Формирование современной городской среды». В 2017 году в рамках этой программы были отремонтированы 14 городских дворов и 16 тротуаров. В новом году федеральный проект продолжит свою реализацию.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ЖКХ администрации города Великие Луки, в 2018 году будут отремонтированы 17 дворов и три общественных территории. Преображения произойдут в разных районах города.

По данным пресс-службы регионального отделения партии «ФЕдиная Россия», также в Великих Луках преобразятся три общественных территории. В частности, обновление ждет сквер на проспекте Гагарина. Предусмотрено мощение тротуарных дорожек, устройство уличного освещения, установка скамеек и урн. Также запланирован ремонт тротуара по улице Вокзальной (левая сторона). Помимо этого, будет построен тротуар по улице Шевченко.

Финансирование проекта в 2017 году составило 19,9 млн рублей. На эти средства были благоустроены 14 дворов и 16 тротуаров. В 2018-м на формирование комфортной городской среды в Великих Луках потратят 19,5 млн рублей.



Федеральная программа «Формирование современной городской среды» предусматривает благоустройство не только дворов, но парков, площадей, прогулочных зон. В 2018 году по инициативе великолучан и депутата Псковского областного собрания депутатов Всеволода Козловского кардинально преобразится парк на проспекте Гагарина, 127-Б. По проекту там заменят скамейки и возведут забор.