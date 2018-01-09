Общество

Сенатор Елена Бибикова выражает глубокие соболезнование родным и близким Валентина Каленского

Член Света Федерации Елена Бибикова выражает глубокие соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни заместителя председателя областного Собрания депутатов Валентина Каленского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате сенатора.

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«Валентин Григорьевич был видным и ярким политиком и оставил большой след в истории становления и развития парламентаризма в Псковском регионе, на протяжении многих лет он отдавал все свои силы, знания и энергию во имя служения Псковской области и ее жителям, в сложных ситуациях он всегда умел находить мудрые и взвешенные решения, был верен своим жизненным принципам. Валентин Григорьевич отличался необычайным жизнелюбием и оптимизмом, был волевым и отзывчивым человеком, его уход для всех нас, его коллег и единомышленников, - большое потрясение. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнула Елена Бибикова.

Напомним, прощание с заместителем председателя Псковского областного Собрания, руководителем фракции «Единая Россия» Валентином Каленским пройдет завтра, 10 января, в 12.00 в Городском культурном центре по адресу пл. Победы, 1.