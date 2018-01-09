Общество

Печорскому землевладельцу за нарушение земельного законодательства назначены штрафы

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за нарушение земельного законодательства оштрафован собственник двух земельных участков, расположенных в границах городского поселения «Печоры» Печорского района Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении, в ходе проведения внеплановой проверки, при осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га должностным лицом Управления выявлено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Правообладатель данных сельхозугодий, не выполняя установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв нарушил требования земельного законодательства.

В соответствии с постановлением Управления гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ с наказанием в виде административных штрафов на общую сумму 40 000 рублей.