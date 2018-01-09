Общество

Более центнера продуктов возвращены в страны ЕС или уничтожены в Псковской области в декабре 2017 года

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в декабре 2017 года пресечен ввоз перемещаемой через пункты пропуска Псковской области физическими лицами из стран ЕС в ручной клади и багаже пассажиров животноводческой продукции в количестве более 106,5 килограммов, из которых более 88 возвращены в ЕС, а более 18 изъяты и уничтожены в пунктах пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, инспекторами выявлены нарушения при перемещении более 28 килограммов мяса и готовой мясной продукции, произведенной предприятиями Венгрии, Польши, Германии, Эстонии, Латвии, Нидерландов, Литвы. Также с нарушениями перемещались около 30 килограммов молочной продукции (сыры в ассортименте, сливочное масло, сметана, простокваша, творожные сырки, творог, блины с творогом), 22,5 килограмма рыбы и рыбопродукции (рыба лососевых пород, скумбрия, кусочки филе сельди, килька, икра лососевых).

В связи с выявленными нарушениями на территорию Европейского Союза возвращены 23,5 килограмма гранулированного корма для кроликов и 0,6 кг меда.

Управление обращает внимание физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза: в соответствии с Положением о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, разрешается ввоз на территорию Евразийского экономического союза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара, до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

В связи с неблагополучием стран-экспортеров ЕС в эпизоотическом отношении, ввоз подконтрольных товаров из этих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза в ручной клади и багаже не допускается без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз.