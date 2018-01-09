Общество

Организации, оказывающие агитационные услуги на выборах президента РФ, должны предоставить сведения в региональный избирком не позднее 17 января

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РФ, региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий не позднее 17 января 2018 года должны представить в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях.

Отметим, что общероссийские организации телерадиовещания, редакции общероссийских периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий представляют данные сведения в ЦИК России.

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов также должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов и представить в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована организация (индивидуальный предприниматель), указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации(фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).

Все материалы по информационному обеспечению выборов размещены на сайте ЦИК России. Также на сайте Центризбиркома размещены Формы для учета СМИ объемов оказанных услуг по размещению предвыборных агитационны материалов.