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Псковский облпотребсоюз: Валентин Каленский был отличным руководителем и большим стратегом

Совет и Правление Псковского облпотребсоюза выражает соболезнования родным и близким своего руководителя Валентина Каленского в связи с безвременной кончиной.

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«Печальная новость омрачила наши сердца. 8 января ушел из жизни наш руководитель Валентин Григорьевич Каленский, мудрый и чуткий человек. Его трудовая биография началась более 40 лет назад и связана с потребительской кооперацией Псковской области. В 1976 году после окончания Полтавского кооперативного института он был направлен в распоряжение Псковского облпотребсоюза. Три с половиной года работал инженером, заместителем директора, директором Великолукской межрайбазы. В 1980 году назначен заместителем председателя правления Облпотребсоюза по торговле. Последние 26 лет руководил Облпотребсоюзом (1991-2018)», - отметили в облпотребсоюзе.

«Весь свой профессиональный и жизненный опыт он вложил в свое детище, Псковский облпотребсоюз, который более 15 лет является одним из лучших среди потребсоюзов России. Это динамично развивающаяся организация, работающая на благо сельских жителей, осуществляет государственную политику на селе, активно участвует в программах социально-экономического развития Псковской области, обеспечивает занятость 4 тысяч человек», - отмечают коллеги Валентина Каленского.

Он был отличным руководителем, большим стратегом, имел огромный практический опыт и глубокие знания в экономической сфере, был кандидатом экономических наук, имел звание «Заслуженный работник торговли». Валентин Григорьевич входил в Совет Центросоюза РФ и возглавлял Совет Торгово-промышленной палаты Псковской области.

У него был очень напряженный рабочий график. Кроме основной деятельности он более 15 лет был активным участником политических процессов, представлял и отстаивал интересы сельского населения, являясь депутатом Псковского областного Собрания. Депутаты неоднократно избирали его вице-спикером, руководителем фракции «Единая Россия», заместителем секретаря регионального политсовета Псковского регионального отделения партии. Соратники ценили его как яркого политика и надежного человека.

Его успехи в профессиональной и общественной деятельности были заслуженно отмечены Почетными Грамотами Центросоюза России, администрации Псковской области, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства сельского хозяйства, ведомственными наградами Центросоюза России, Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени.

«Нелепая трагическая случайность оборвала жизнь человека, полного новых идей и планов. Но вы, Валентин Григорьевич, по-прежнему с нами. Светлая вам память! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Григорьевича Каленского», - отметили в облпотребсоюзе.

Похороны пройдут 10 января. Гражданская панихида состоится в 12 часов в Городском культурном центре (г. Псков, площадь Победы, 1).